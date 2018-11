Il Napoli al tour de force Ancelotti: «Siamo pronti»

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - «Arriva un momento determinante della stagione. Sinora le cose sono andate bene, ma occorre un ulteriore sforzo». Con queste parole a Radio Kiss Kiss, Carlo Ancelotti ha lanciato il tour de force di fine 2018 del Napoli, che inizierà con due gare al San Paolo. Domenica contro il Chievo e mercoledì sera al cospetto della Stella Rossa Belgrado, gara che potrebbe dare ai partenopei la qualificazione agli ottavi di Champions.«Sarebbe un grandissimo risultato», ha aggiunto il tecnico di Reggiolo. Facile pensare che in campionato ci sarà una buona dose di turnover. Oltre a Meret, saranno indisponibili anche Younes e Verdi, infortunatisi in settimana in allenamento. L'ex del Bologna probabilmente avrebbe giocato titolare contro il Chievo. «Lo scudetto per noi è un sogno, ma non è un'utopia». Così ancora Ancelotti.Le ultime parole del presidente Aurelio De Laurentiis hanno riacceso la fantasia su Edinson Cavani. Carletto non si è sottratto: «Mi piace allenare quelli bravi. E lui è bravo».