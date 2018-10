Il Napoli agguanta la Roma al 90'

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Una corsa a eliminazione. Quella andata in onda sul terreno del San Paolo di Napoli, ieri sera. È finita 1-1 la sfida tra gli azzurri di Ancelotti e la Roma, in vantaggio in apertura di match con El Shaarawy.E sicuramente più pericolosa dei partenopei nella prima frazione, con Dzeko, che ha sfiorato in due occasioni il raddoppio. Nella ripresa meglio il Napoli, che ha preso d'assedio la porta Olsen. Il portiere giallorosso, con un pizzico di fortuna, è riuscito a respingere ogni offensiva dei padroni di casa, pericolosi soprattutto con Mertens e il solito Insigne.Proprio al 90' l'1-1 degli azzurri con il belga, lesto a ribadire in rete un pallone vagante la linea di porta. Un pareggio che gioca a favore della Juventus, tornata a +6 dal Napoli in vetta (28 punti a 22), mentre i giallorossi di Di Francesco sono a quota 15, sempre tre lunghezze dietro ai cugini della Lazio, che si trovano ora al quarto posto, ultimo per la zona Champions (e ovviamente con il monday night da disputare con l'Inter stasera all'Olimpico). (M.Zor.)