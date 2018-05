Il Napoli abdica, ma il San Paolo lo applaude

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Solo un esilissimo filo dell'aritmetica tiene il Napoli dentro il sogno scudetto cullato per una stagione intera. Ma i tifosi del San Paolo (quasi 50mila), dopo il 2-2 con il Torino, applaudono il giro di campo degli azzurri come dopo un trionfo, osannando Maurizio Sarri. La squadra dell'ex Walter Mazzarri blocca i partenopei, anche se Burdisso nel primo tempo regala l'1-0 a Mertens, che torna in gol dopo oltre 2 mesi. Nella ripresa pareggia Baselli. Hamsik entra dalla panchina e segna il proprio 100° gol in A. Prevale però la tristezza a fine gara, anche e non solo alla luce del definitivo 2-2 di De Silvestri: «Non so se è giusto che vinca la Juventus. Ha la società più forte di tutte, ma noi sul campo meritavamo qualcosa in più. Sarri? Spero resti».Attesissime le parole dell'allenatore del Napoli, dopo qualche velata critica nelle scorse ore da parte di Aurelio De Laurentiis. «Nessuna replica, il presidente mi ha fatto vivere un'avventura straordinaria. Mi dispiace se non è contento, io ho la coscienza a posto. Se sto riflettendo sul futuro? Non certo per quello che ha detto De Laurentiis».(M.Sar.)