C'è tutto nell'Isola del tesoro in versione marionette della compagnia Carlo Colla & Figli in scena da oggi al Piccolo Teatro Grassi. Eugenio Monti Colla aveva appena completato la riduzione di parte del testo del romanzo di Robert Louis Stevenson quando è scomparso, due anni fa a 78 anni. Lo spettacolo gli era stato richiesto dal New York Victory Theater dove andrà in scena nel 2020. Ma il direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar ha condiviso con la compagnia Carlo Colla la scelta di proporlo già adesso al pubblico milanese. Le atmosfere dell'isola misteriosa, in cui si alternano combattimenti, tranelli, imprevisti fino al lieto, permettono alle marionette di diventare, ancora una volta, le protagoniste di una grande avventura adatta al pubblico di ogni età e provenienza. La colonna sonora è originale, scritta dal maestro Danilo Lorenzini e si rifà al gusto delle orchestrine fin de siècle. (P.Pas.)

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

