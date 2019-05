«Il mio Diavolo più forte del mondo»

Camp Nou di Barcellona, colmo di quasi 100mila tifosi rossoneri, paradiso del Milan di Sacchi, quello che comandava in Europa e nel mondo. Da quel 24 maggio 1989 sono passati 30 anni: Steaua Bucarest seppellita 4-0, con le doppiette di Gullit e Van Basten.

Il Diavolo che dopo 20 anni torna padrone d'Europa: da quello targato paron Rocco (4-1 all'Ajax) al Milan sacchiano, che in semifinale aveva ridicolizzato il Real Madrid (1-1 al Bernabeu e un 5-0 indimenticabile a San Siro: doppia lezione di calcio ai blancos). Tanto che Silvio Berlusconi che tre anni prima aveva rilevato il club salvandolo dal fallimento, ha un dolcissimo ricordo e un'ammissione perentoria: «È sempre bello incontrare Arrigo Sacchi, un vecchio amico con cui ho condiviso tanti ricordi e tante vittorie. Il nostro Milan è stato la squadra più forte del mondo».

Una certificazione, firmata dell'ex Cavaliere. Come dargli torto. Quel Diavolo era una macchina perfetta. Nella quale non c'era bisogno di un grandissimo portiere (Giovanni Galli), due terzini fantastici: Tassotti (a destra) e Maldini (a manca), due centrali insuperabili come Costacurta e Baresi, il Kaiser Franz rossonero, un maratoneta in mediana (biondissimo) come Colombo, chiamato dal popolo milanista Gelindo (come Bordin), poi un certo Ancelotti, che farà pure da allenatore la storia del Diavolo. A destra Donadoni, il miglior numero 7 del mondo di allora.

E poi loro, il trio (Tulipano) delle meraviglie: il monumentale Rijkaard, possente, esplosivo, di una intelligenza calcistica meravigliosamente messa a disposizione di una squadra perfetta. Dulcis in fundo, Ruud Gullit e Marco Van Basten, colonne di un Milan stellare e dell'unica Olanda campione di qualcosa (d'Europa). Senza dimenticare tre pedine preziose: Filippo Galli in difesa e Pietro Paolo Virdis, senza i suoi gol, Sacchi non sarebbe arrivato a quella famosa prima Coppa Campioni. E un certo (Bubu) Evani.

Bissata l'anno dopo a Vienna contro il Benfica: 1-0, rete di Rijkaard, manco farlo apposta. Le due due Supercoppe europee contro Barcellona di un certo Cruijff e Sampdoria, altre due Intercontinentali: quella infinita con il Medellin (1-0 al 120' Evani!) e la passeggiata (3-0) con i paraguaiani dell'Olimpia Asuncion.

E per riflessi storici, (ieri) 22 maggio 1963, il Milan di Nereo Rocco vinceva la prima Coppa Campioni a Wembley contro il Benfica di Eusebio, grazie alla doppietta di Altafini. Ma questa è un'altra (meravigliosa) storia. E chissà se il Diavolo riuscirà a tornare nell'Europa che conta dopo sei (lunghissimi) anni.

Giovedì 23 Maggio 2019, 05:01

