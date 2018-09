«Il Milan tornerà al top»

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Il Milan ha il suo nuovo amministratore delegato: Ivan Gazidis, uomo di fiducia della famiglia Singer che lo ha corteggiato a lungo riuscendo alla fine a strapparlo all'Arsenal. Ma il suo arrivo è previsto a Milano solo dal 1° dicembre. Una trattativa portata avanti in prima persona da Paul Singer che ora si aspetta che «Gazidis possa portare il club a esprimere tutto il suo potenziale. Assicurando la costante dedizione di Elliott su stabilità finanziaria e massima supervisione, confidiamo di avere successo sul campo e garantire a tutti i tifosi un'esperienza di livello mondiale».Chi è però Gazidis forse in pochi lo sanno. Il nuovo ad rossonero ha giocato un ruolo chiave nella creazione della Major League Soccer statunitense, nel 2009 è diventato poi Ceo dell'Arsenal. Sotto la sua guida i Gunners hanno vinto tre FA Cup e ottenuto la qualificazione alla Champions League per otto anni consecutivi. Gazidis ha portato l'Arsenal a quotarsi in borsa e a raddoppiare negli anni il proprio fatturato fino a raggiungere oltre 400 milioni di sterline.Senza dimenticare che Ivan Gazidis è inoltre presente in diversi organi direttivi del calcio europeo.Insomma, un uomo di calcio e di finanza con un altissimo profilo. Il primo a dargli il benvenuto è stato il presidente rossonero Paolo Scaroni certo che ora il Milan «dispone degli elementi fondamentali per tornare al successo, per il quale sappiamo ci vuole tempo, impegno e perseveranza».Di sicuro per Gazidis non è una scommessa ma una sfida da vincere: «Sono entusiasta e farò tutto ciò che è nelle mie possibilità per riportare il Milan al top. Ho l'opportunità di iniziare contando su un gruppo di giocatori di talento, su colleghi che lavorano con il massimo impegno e sulla forte leadership sportiva di Leonardo, Maldini e Gattuso». Ora al fianco di Gazidis arriverà un manager italiano, che dovrà relazionarsi all'interno della Lega e con l'Uefa. Il candidato sembra essere sempre Umberto Gandini.riproduzione riservata ®