Il Milan sogna Immobile

Luca UccelloMILANO - Sul mercato non è più il tempo delle scommesse: «Ci servono delle certezze». Cosa serve a questo Milan? Risponde il diesse Massimiliano Mirabelli che contando già sull'arrivo di Reina e quello di Strinic (mancano conferme a proposito) non nasconde i ruoli: «un centrocampista, un attaccante esterno e un grande centravanti. Dobbiamo alzare la qualità della squadra». In mezzo al campo «dobbiamo prendere un giocatore che sia un po' una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura». L'identikit porta a Jordan Veretout, classe 1993, arrivato in estate alla Fiorentina.E in attacco? «Cutrone resta sicuramente, poi rientrerà Bacca, pensiamo di cambiare due attaccanti per prendere un grande centravanti...». E qui i tifosi possono sognare perché, dopo aver cercato Edin Dzeko e ancora una volta Andrea Belotti, a Milanello potrebbe arrivare a sorpresa Ciro Immobile, l'altro capocannoniere del nostro campionato. È lui l'obiettivo del Milan per l'estate, per rinforzare un attacco in crisi di gol. Un affare da 60 milioni di euro che Lotito è pronto a incassare dalla cessione del suo attaccante deluso più di altri per la mancata qualificazione alla Champions League.L'alternativa, si fa per dire, è nuovamente Alvaro Morata, convinto a tornare a giocare in Italia. In un discorso di investimenti e di sanzioni Uefa. Così l'ad Fassone: «Mi attendo una sanzione economica e sportiva. La Fininvest è coinvolta con noi, sa tutto l'iter e parteciperà in qualche modo. Ci sarà poi una discussione interna fra noi e loro per gestire la sanzione». Non c'è da dimenticare il capitolo Donnarumma che per stessa ammissione di Marco Fassone «c'è un discorso aperto da tanto tempo, speriamo che alla fine decide di rimanere».Ma di offerte, «a Casa Milan non ne sono arrivate, né per Gigio, né per Suso». Il raduno sarà il 9 luglio e per quella data chiude il ds rossonero: «Vogliamo dare la nuova squadra a Gattuso, il prima possibile». Staremo a vedere.riproduzione riservata ®