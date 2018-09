Il Milan si butta via raggiunto nel recupero

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Se nel recupero l'Inter ha spuntato le vittorie della rinascita su Tottenham e Sampdoria, il Milan ha invece sprecato una ghiottissima occasione per ripartire in campionato, facendosi raggiungere a San Siro al 91' dall'Atalanta e dovendosi accontentare di un modesto bottino in classifica di 5 punti in 4 partite. Una rete dell'argentino Emiliano Rigoni ha permesso alla squadra di Gasperini (in tribuna per squalifica e sostituito dal vice Tullio Gritti) di fermare l'emorragia di due stop consecutivi e di allungare l'imbattibilità dei bergamaschi contro il Diavolo, che in serie A ormai dura dal 30 maggio 2015 ed al Meazza addirittura dal 6 gennaio 2014.«Non riusciamo a dare continuità alle prestazioni, facciamo le partite a metà. Non basta essere belli», ha detto amareggiato Rino Gattuso. Se a Cagliari il Milan aveva iniziato in maniera orripilante, ieri ha invece staccato la spina in particolare dopo il palo esterno di Higuain all'87', il secondo del match dopo quello di Bonaventura prima del riposo. Sprecato il tesoretto del terzo gol in una settimana del Pipita, dopo 93 secondi, con un gran destro al volo su assist di Suso, autore anche al 61' dell'assist per il 2-1 di Bonaventura. «Se vogliamo andare in Champions dobbiamo giocare sempre come nel primo tempo», ha dichiarato lo spagnolo. Un primo tempo però, nel quale i rossoneri, dopo il capolavoro di Higuain, hanno dominato un maniera colpevolmente sterile, venendo poi puniti al 54' da Gomez e da un'Atalanta rivoluzionata nell'intervallo con gli ingressi di Zapata e Rigoni.Il Milan ha chiuso in affanno, tra i fischi di San Siro e con una graduatoria deficitaria. Per i sogni di gloria, ripassare più avanti. «Champions distante? Se pensiamo già di poter puntare solo al quinto o al sesto posto non andiamo da nessuna parte. Abbiamo il dovere di credere con forza nell'obiettivo».riproduzione riservata ®