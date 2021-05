Il Milan si affida ai record da trasferta per battere il Gasp

Luca Uccello

L'Atalanta? Non fa paura al Milan. Proprio per niente. Il sogno Champions League è possibile, realizzabile, basta guardare i numeri. Quelli in trasferta dove Pioli si giocherà tutto, forse anche il futuro. Quelli in casa, a San Siro fanno paura, fin da inizio stagione con un Milan che oggi si piazzerebbe settimo con 30 punti contro l'Atalanta sesta con 39, se valessero solo i match di San Siro. E la cosa grave è che la squadra di Stefano Pioli ha perso punti in sei partite in casa con squadre posizionate in classifica dal nono posto in giù. Insomma, i rossoneri hanno collezionato solo 5 punti sui 18 disponibili contro Parma (2-2), Verona (2-2), Udinese (1-1) Sampdoria (1-1), Sassuolo (1-2) e l'ultima con il Cagliari (0-0), vincendo in totale solo 8 partite sulle 19 stagionali. Numeri che cambiano quando il Milan mette piede fuori dal proprio stadio. Con le stesse squadre in trasferta sono arrivate 6 vittorie su 9 partite. E proprio lontano da Milano che il Diavolo ha toccato il Paradiso. È la squadra che ha fatto più punti, anche dell'Inter campione di Antonio Conte. Più punti anche della stessa Atalanta diventata una macchina da guerra ma con lo stesso problema del Milan di oggi, quello che fa meglio in trasferta che nella sua bomboniera. Il Milan in 18 gare ha conquistato 46 punti (l'Inter in 19 ne ha presi 39 come l'Atalanta). Ha una media punti di 2,56 a gara. Ha vinto quindici volte, pareggiato una (Genoa), perse due (Spezia e Lazio). Ha segnato insieme alla squadra di Gasp il maggior numero di reti, ben 41, subendone appena 17 come l'Inter. È il miglior attacco e la miglior difesa in trasferta, anche senza Ibra. Il Gasp è avvertito

