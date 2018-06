Il Milan scopre Halilovic. E Commisso è più vicino

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Colpo a sorpresa di Mirabelli, di un Milan che ha deciso di rispondere con l'arrivo improvviso di Alen Halilovic all'estromissione dall'Europa da parte dell'Uefa. Il giocatore croato di proprietà dell'Amburgo è giunto a Milano e ha svolto e superato un'approfondita sessione di visite mediche alla Clinica La Madonnina per capire se l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo è solo un brutto ricordo. Ma chi Halilovic? Un mix tra Modric, Kovacic e Culkin per chi l'ha visto crescere, prima di perdersi e finire a giocare in prestito a Las Palmas. Trequartista mancino, ancora 22enne, con un passato nella squadra B del Barcellona è pronto a firmare un triennale e diventare una scommessa vincente del Milan di Gattuso.Lavoro diverso per Marco Fassone impegnato nei suoi uffici con il pool di avvocati a studiare motivazioni, che il club ha già in mano, per presentare il suo ricorso al Tas e riconquistare l'Europa. Una decisione finale dovrebbe arrivare intorno al 20 di luglio. Sicuramente «Il Milan andrà fino in fondo, e credo di poter dire con l'appoggio di tutto lo sport italiano». Parole di Roberto Fabbricini, commissario straordinario della Figc che appoggia il club rossonero nella decisione di ricorrere al Tribunale dello Sport.Ma in quella data Rocco Commisso (che ha 2,6 miliardi di euro di debito con la sua Mediacom) spera di aver acquistato il Milan. Le parti hanno ricominciato a trattare con il magnate italo-americano che ha alzato la propria offerta (500 milioni debiti inclusi) per superare definitivamente la concorrenza della famiglia Rikkets. Da un problema a un altro. La Procura federale ha chiesto tre mesei di squalifica per Pepe Reina accusato (con Paolo Cannavaro e Aronica) di aver intrattenuto rapporti e scambiato favori con tifosi legati alla criminalità organizzata.