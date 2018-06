«Il Milan sa come agire»

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Missione Russia per Massimiliano Mirabelli e Rino Gattuso. Un viaggio di lavoro per seguire vicino il Mondiale e scoprire magari prima di altri dei possibili campioni, giocatori non ancora affermati, ma pronti già per il Milan. «Andiamo a vedere un paio di partite, poi torniamo. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Partiamo per vedere qualche giocatore». Idee chiare in Casa Milan con il tecnico rossonero, intercettato a Malpensa da Sky, sicuro che il club non resterà a guardare con o senza Europa (l'udienza è prevista il 19 giugno a Nyon davanti alla camera giudicante della Uefa). Poi toccherà a lui, alla squadra giocarsi un campionato che deve riportare il Milan in Champions League. «Ho il dovere di preparare al meglio la stagione. Bisogna farlo con grande entusiasmo. La nostra speranza è di fare una grande stagione. Bisogna organizzarsi, io lo faccio con grande entusiasmo».Un viaggio che conferma che la società non è ferma, vuole migliorarsi, vuole cercare di far arrivare in rossonero ancora due-tre giocatori, tra questi Samu Castillejo, esterno offensivo del Villareal che col Mondiale non c'entra niente. La scorsa stagione ha disputato 38 partite riuscendo a realizzare in Liga 6 reti.Numeri che confermano che potrebbe essere un'alternativa a Suso (se dovesse partire) e Callejon se il Napoli decidesse di privarsene. Con il Sottomarino Giallo la società di via Aldo Rossi ha aperto il discorso Carlos Bacca. Il Villareal non ha riscattato il giocatore, ritenuti troppo alti i 15 milioni di euro chiesti dal Milan. Possibile l'inserimento a questo punto dell'esterno mancino nelle trattativa? Mirabelli ci proverà. Sul piatto c'è anche il cartellino di Musacchio ma attenzione all'inserimento del Villareal.Capitolo società. «Il Milan è un asset importante, credo che valga oltre un miliardo di euro e in molti lo stanno seguendo». Parole di Marco Bogarelli, ex manager di Infront, grande amico di Adriano Galliani, secondo alcune indiscrezioni starebbe lavorando al fianco di investitori interessati al club rossonero. «Al momento no ma un po' di tempo fa due soggetti diversi mi hanno contattato per chiedermi una mano sull'acquisizione del Milan: uno poi si è diretto altrove, in Inghilterra, l'altro penso sia sempre interessato».riproduzione riservata ®