Il Milan rivuole un Piatek per amico

MILANO - Dal Lecce al Lecce per un nuovo inizio, per un nuovo Krzysztof Piatek. Nel mezzo un anno e due mesi, una maglia diversa ma sempre tante reti in serie A. L'attaccante del Milan è tornato a segnare, lo ha fatto finalmente su azione, non più dagli undici metri.

Una rete importante per lui, per il Pistolero. Un soprannome nato a Genova, proprio contro il Lecce, l'11 agosto 2018. Gara di Coppa Italia, esordio ufficiale con la maglia del Genoa e quattro reti (in 45') per presentarsi al meglio. Un attaccante che ha saputo fare bene anche nella seconda parte di stagione in rossonero, con Gattuso fino a quando poi il Pistolero non si è inceppato, non ha cominciato a non trovare più la porta.

Con Giampaolo non c'era feeling, non c'erano palloni giocabili per lui là davanti. Kriz lo fatto notare, poi hanno aperto gli occhi tutti, anche Maldini. Cambio di allenatore e via. Ma con Pioli, nonostante il gol del momentaneo 2-1, l'avventura del polacco è cominciata dalla panchina. Una rete così mancava dalla sfida col Frosinone del 19 maggio scorso. Ora il compito del tecnico rossonero è quello di riuscire a riavere il miglior Piatek, quello che non smette mai di sparare. Un nuovo inizio che Stefano Pioli dovrà prolungare con un gioco più offensivo (come quello del primo tempo con il Lecce), con un modulo che possa far fruttare le sue caratteristiche da bomber.

Un giocatore pagato 35 milioni cash lo scorso gennaio, voluto fortemente da Leonardo e Maldini per cercare di centrare l'obiettivo Champions League. Obiettivo che il Milan dovrà cercare di raggiungere quest'anno grazie anche a lui, a quelle reti che tutti, tifosi in primis, sperano possa tornare a segnare.

Rispetto a un anno fa il Diavolo ha 5 punti in meno (15 a 10), ha una media gol inferiore e non ha ancora un undici definito su cui costruire le sue fortune. Le cose da migliorare sono tante, Pioli non ha tempo da perdere se vuole rimanere attaccato al treno che porta in Europa, magari in quella che conta.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

