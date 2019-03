IL MILAN PIANGE

Luca Uccello

MILANO - Due passi indietro. Uno in classifica, l'altro nello spogliatoio. E quello che oggi preoccupa maggiormente Gattuso è quello che è successo in panchina, davanti a tutti. Una sceneggiata mondiale con tanto di scuse ancora davanti alle telecamente tra Frank Kessie e Lucas Biglia che non hanno convinto il tecnico rossonero che a Milanello vuole parlare con i due diretti interessati, vuole mettere in chiaro che il rispetto verso un compagno di squadra è fondametale se si vuole arrivare in fondo, raggiungere un obiettivo comune come quello della Champions League.

Ringhio non l'ha presa per niente bene e le sue parole non mentono: «Per come vedo il calcio io, certe cose non ci stanno. Non è un caso che in questi anni stiamo facendo fatica: ci vuole rispetto per tutti. La responsabilità è mia, devo occuparmi io della disciplina. I giocatori sanno che ci tengo. Forse di calcio possono non capirci nulla, ma sul rispetto ci ho costruito una carriera. In questi giorni parlerò anch'io...». Il tecnico rossonera, al ritorno dall'impegno con la Costa D'Avorio di Kessie avrà un confronto diretto con lui e il vice capitano Biglia e ricorderà a entrambi le regole dello spogliatoio.

Una minaccia che Casa Milan (Leo e Maldini in primis) approva come confermato dallo stesso presidente Paolo Scaroni: «Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso». Così il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la lite sulla panchina rossonera. «Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria... Però è stata una bella partita», ha osservato con un sorriso Scaroni, che resta però ottimista sull'obiettivo finale nonostante tre reti subite (non succedeva dalla gara di andata col Napoli). Giornata di riflessioni insomma ma anche una giornata di messaggi, delle buone intenzioni come quella di Bakayoko («C'è grande delusione ma dobbiamo andare avanti, il campionato è tutt'altro che finito») o di Calhanoglu: «Deluso. Molto deluso. Ma già deciso a riprendermi con i miei compagni di squadra dopo la pausa». La paura di Gattuso è che ora possa esserci un contraccolpo mentale.

Ma forse le Nazionali potranno riconsegnare al Diavolo giocatori motivati e pronti per lo sprint finale. Rino ne perde 11, una squadra intera. Donnarumma e Romagnoli, due dei principali protagonisti in negativo del derby, perde per l'U21 Calabria e Cutrone come Plizzari (U18). Via anche Rodriguez, Laxalt, Calhanoglu, Paquetà, Kessie e bomber Piatek.

