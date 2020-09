Il Milan mette sul piatto Paquetà: Commisso ci pensa

Luca Uccello

MILANO - Brahim Diaz, Tonali, Bakayoko, Milenkovic e poi Federico Chiesa. Quattro nomi, quattro colpi di mercato e un sogno che potrebbe diventare realtà ma non subito e solo a certe condizioni. Ma andiamo per ordine. Per il 21enne spagnolo del Real Madrid, con un passato già al Manchester City, è tutto fatto. L'accordo con il club spagnolo è stato raggiunto sulla base di un prestito secco. Durante il corso del campionato poi la trattativa proseguirà in base anche al rendimento del giocatore. Il Milan ha definito l'arrivo anche di Sandro Tonali: sono arrivati i documenti controfirmati dal presidente del Brescia, Massimo Cellino. Il centrocampista è ora (ufficialmente) un giocatore rossonero e non resta che aspettare le visite mediche per poi procedere con la firma sul suo nuovo contratto. Un vero affare per il Milan per un giocatore lasciato libero dall'Inter di Antonio Conte. Ora tutto su Tiemouè Bakayoko che vuole tornare a Milano anche se col Chelsea un vero e proprio accordo non è stato ancora trovato. Il giocatore continua a spingere per vestire nuovamente la maglia rossonera. Per riuscirci è disposto a tagliarsi lo stipendio ma non basta ancora. Serve che i Blues accettino però un nuovo prestito con diritto di riscatto. Formula non gradita dagli inglesi che insistono per inserire un obbligo a cifre però non troppo convenienti. Poi c'è Milenkovic. Il suo agente, lo stesso di Rebic, ha avuto mandato di cercargli una squadra. Il Milan potrebbe essere l'occasione giusta. E con la Fiorentina il Milan ha voglia di imbastire una trattativa per Federico Chiesa che non rinnoverà con il club Viola. Commisso non può dire di no, è costretto da una scadenza di contratto non troppo lontana, ma a condizioni più che vantaggiose. La valutazione dell'attaccante figlio d'arte che fa la Fiorentina è di 70 milioni di euro. Tanto. Maldini ha messo sul piatto Paquetà ma non basta. Gazidis non ha intenzione di sborsare 45 milioni cash per un giocatore che potrebbe la prossima stagione essere preso a meno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

