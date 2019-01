Il Milan innamorato «È proprio fortissimo»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - Nessuno ci credeva, tranne lui, Leonardo. «Io mi aspettavo un esordio del genere di Piatek. È un giocatore molto forte e ci auguriamo che continui così». Lui si è fidato delle sue impressioni, delle parole di Krzysztof. Dall'altra Piatek nel giorno della sua presentazione in rossonero aveva avvertito i naviganti del Diavolo (e non): «Io sono nato pronto».L'ha capito in fretta anche Gattuso, poi San Siro che l'accolto come Shevchenko altro che Tomasson... Cori, applausi per due reti belle, completamente diverse da quelle dì Gozalo Higuain, più simili all'attaccante ucraino che a Milano, con la maglia del Milan ha vissuto i suoi anni migliori, vincendo tutto quello che si poteva vincere, anche il Pallone d'oro. Un paragone che Gattuso non si sente ancora di fare e che forse non farà.Ma col Napoli in campo si è visto un attaccante completo, un giocatore che può fare la differenza anche con la maglia rossonera e che forse avrebbe meritato anche la maglia numero 9, che per scaramanzia, è stata tenuta chiusa in un armadietto di Milanello.Il risveglio del pistolero rossonero è stato piacevole, insieme alla sua Paulina, in giro per il centro della città senza pistole. Con tanto di foto postata su Instagram in piazza Gae Aulenti. Fin qui Piatek ha disputato 23 partite tra Milan e Genoa e ha realizzato 21reti. La sua media realizzativa è straordinaria, è di un gol ogni 89 minuti per il centravanti polacco, di conseguenza più di un gol a partita.Capitolo mercato. Perso Deulofeu si riapre a sorpresa la trattativa tra il Milan e i cinesi del Dalian Yifang per Yannick Carrasco. C'è apertura da parte dell'esterno d'attacco a ridursi l'ingaggio e della proprietà per un prestito senza obbligo di riscatto di 6 mesi. Gattuso non si aspetta niente, nessun regalo se non da sua moglie.Ma se dovesse davvero arrivare un esterno d'attacco di qualità farebbe i salti mortali perché Castillejo e Borini sono solo delle alternative. Fino a quando non ci sarà l'ufficialità il club rossonero non molla nemmeno la pista che porta a Groeneveld del Bruges: la richiesta per il cartellino dell'esterno olandese è di 15 milioni senza dilazioni. Paolo Maldini si è occupato di trattare con il Nizza per Saint-Maximin. Un esterno classe '97 che piace moltissimo anche a Gazidis.Abile a saltare l'uomo, in passato cercato anche dall'Atalanta. Il Milan avrebbe voluto fare un prestito oneroso con una valutazione complessiva di circa 25 milioni, ma il Nizza chiede di più e per il momento non ha intenzione di cedere il giocatore. Operazione rinviata per giugno.