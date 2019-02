Il Milan ha blindato la porta la Champions non è un sogno

Luca Uccello

MILANO - I numeri non mentono mai. E quelli del Milan targato Gattuso dicono che la squadra rossonera da inizio anno ha perso solo una volta, di misura (1-0), contro la Juventus nella finalissima di Supercoppa italiana. Mai nelle prime sei sfide di campionato e mai nelle tre gare di Coppa Italia contro Sampdoria, Napoli e Lazio.

Ma non solo. Da gennaio in poi i rossoneri hanno subito appena tre reti (Cristiano Ronaldo, Zaniolo e Freuler) chiudendo di fatto la porta di Gigio. Nelle ultime dodici partite sono invece solo quattro le reti incassate (Parma e Spal). Dietro a questa solidità difensiva c'è il grande lavoro di Rino a Milanello ma anche una crescita costante del gruppo guidato in primis dalla rinascita tra i pali di Donnarumma e dalla maturazione di Romagnoli.

Poi ci sono gli altri che fin hanno sbagliato poco e niente. Senza dubbio, dice Davide Calabria a Sky Sport: «Abbiamo lavorato tanto sulla fase difensiva. Siamo partiti male, subivamo tanti gol, ma abbiamo svoltato dal punto di vista mentale. Ora rimaniamo concentrati, ed è fondamentale se vogliamo arrivare in alto. Negli ultimi anni abbiamo sempre giocato con una difesa a 4: è un modulo che sentiamo nostro».

In Italia la difesa rossonera ne ha incassati 22 (come il Torino). Meglio ha fatto solo la Juventus (15), Napoli (18) e Inter (20). Nessuno, nei cinque campionati europei principali ha fatto meglio del Milan di Gattuso nel 2019. Nemmeno il Barcellona che fino a sabato scorso era alla pari coni rossoneri (ha vinto 4-2 in romonta a Siviglia).

Con questi numeri l'obiettivo Champions League per il Milan non è più un semplice sogno. E non lo è nemmeno il terzo posto, davanti all'Inter. La distanza si è ridotta a due soli punti e il prossimo 17 marzo ci potrebbe scappare il sorpasso sui cugini. Un derby che potrebbe significare terzo posto. E con questo muro difensivo sembra tutto più facile, tutto più semplice chiudere le partite a proprio favore, soprattutto se poi là davanti Piatek la mette sempre dentro...

