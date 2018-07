«Il Milan è pronto a tutto»

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca UccelloMILANO - «Non voglio raccontarvi le favole, abbiamo le nostre difficoltà. Siamo un club che sta risalendo, ma abbiamo gli strumenti per affrontare questa salita». Botta e risposta dell'ad Marco Fassone che ancora una volta decide di metterci la faccia, non nascondersi davanti ai tifosi del Milan. Non parla della decisione dell'Uefa («preferisco non irritare...») almeno fino al 20 luglio, ma non ci riesce. «La connessione tra questa sentenza e la proprietà è spesso tirata per i capelli, anche se all'interno della decisione dell'Uefa esistono dei riferimenti al futuro del Milan che, a giudizio di questi giudici, può apparire nebuloso e che noi cercheremo di rendere trasparente, facendo in modo che venga giudicato il club e non gli azionisti, chiunque essi siano». Poi ancora: «Noi abbiamo dimostrato in questi 12 mesi di voler rispettare in maniera ferrea le regole, di assecondare quelle che sono le norme del FFP. E lotteremo fino al 90'...».Ma i tifosi sono preoccupati che fine farà il Diavolo? «È una domanda catastrofica. Abbiamo iniziato un progetto per riportare il club tra i primi 10 al mondo: un percorso lungo e faticoso. La Juventus ci ha impiegato 7 anni...».La parola d'ordine è trasparenza «ma ci sono delle cose che passano sopra la mia testa e che riguardano la proprietà e gli azionisti». Non si sbilancia nemmeno sui 32 milioni che dovrà versare Li: «Che li abbia versati uno o l'altro non riguarda me, importa che quei soldi siano sul conto del Milan». L'obiettivo della nuova stagione? «La squadra dovrà essere un po' più forte di quella dell'anno scorso».Bonucci sacrificato? «Leo è il nostro capitano. Non è uno dei giocatori che stiamo discutendo o negoziando. È uno dei punti di forza della squadra e starà con noi spero ancora a lungo. Il grande attaccante? Noi già a oggi abbiamo in cassa già denaro a sufficienza per poter investire sul mercato, se questo fosse possibile però purtroppo o per sfortuna ci sono le norme del FFP, che se l'anno scorso, che era l'anno franco del presunto Voluntary Agreement, ci hanno consentito di fare una campagna importante, quest'anno ci riportano a delle regole. Le regole sono quelle, ma il bilanciamento tra entrate ed uscite dovrà essere più o meno zero».Intanto sono diventati ufficiali gli arrivi a parametro zero di Reina e Strinic.