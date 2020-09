«Il Milan è Ibra. Ha 38 anni? A quella età ho vinto la Champions»

Luca Uccello

L'obiettivo di questa stagione per il Milan di Stefano Pioli è raggiungere la Champions League. «Deve essere il nostro obiettivo». A Sky Paolo Maldini non si nasconde. «La proprietà sta facendo degli sforzi per migliorare la nostra posizione in classifica. Vogliamo tornare tra le prime quattro, così facendo cambierebbero tante cose dalla stagione prossima. La speranza è quella, il Milan non può non pensare di lottare per i primi quattro posti». Per riuscirci serve ripetere la seconda parte del campionato post lockdown, serve aiutare Pioli, rinforzare il Milan. E sul mercato Milan si è portato avanti. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, l'affare Tonali, quello con il Real Madrid per Brahim Diaz, già arrivato a Milano. Ora tocca a Bakayoko. Insomma «il mercato è appena iniziato ma ci siamo portati avanti con delle operazioni». Parole di Paolo Maldini che non nasconde che «quella più difficile è stata il rinnovo di Ibra che era la nostra priorità. Le altre sono operazioni dove ci siamo fatti trovare pronti». Una di queste è senza dubbio quella che a portato in Italia il 21enne spagnolo Brahim Diaz: «Può giocare in tutte e tre le posizioni dietro la prima punta. Può fare la differenza». Chi deve farla ancora e da subito è Ibra: «Sull'importanza di Zlatan abbiamo detto tutto. Ibra non è importante solo in campo, ma anche per la competitività che ha portato a Milanello. E' un campione e lo sarà sempre. Anche lui sa di avere 38 anni, ma non siamo tutti uguali. Ognuno invecchia alla propria maniera. Io per esempio ho vinto la mia ultima Champions League a 39 anni vincendo anche il premio di miglior difensore della competizione». Ibra dovrà aiutare ancora una volta i giovani a crescere, a fare bene e non perdersi lungo il campionato. Per l'ex storico capitano rossonero «i giovani non sono tutti uguali, alcuni sono pronti prima e altri dopo». Intanto sotto gli occhi di tutta la dirigenza al completo il Milan di Pioli non sbaglia la prima uscita di stagione. Non la sbaglia in campo Ibra dall'inizio e con la fascia da capitano al braccio. Contro il Novara finisce 4-2. Rossoneri sotto di due reti nel primo tempo di venti minuti. Nel secondo ci pensano Paquetà e Laxalt, due con la valigia in mano. Nel terzo e ultimo tempo Davide Calabria e Lucas Paquetà ribaltano la gara è regalano un sorriso a Pioli che sabato se la vedrà con il Monza.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA