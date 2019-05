Il Milan ci crede: «Quarto posto possibile»

Luca Uccello

MILANO - Il Diavolo ci crede. La Champions è ancora possibile. La vittoria di Firenze (0-1 firmato Calhanoglu) ha riacceso la speranza di potercela fare, di poter superare l'Atalanta a 180' dalla fine. Due gare prima del giudizio finale e di conoscere il proprio destino che, sia chiaro, oggi non dipende solo più dalla squadra di Gattuso che per un frangente della stagione è stata anche sul podio della serie A, al terzo posto prima di perdere la testa e punti preziosi. Ma per i processi ci sarà tempo, manca poco. Ora è ancora il tempo di provarci, di vincere le ultime due e incrociare le dita, parola di Gigio Donnarumma: «Ci crediamo veramente tanto, vinciamo queste ultime due partite poi vedremo cosa succederà».

Un obiettivo possibile solo però se l'Atalanta non farà sei punti. «Spero che la Juve faccia il suo, però guardiamo a noi stessi e a fine campionato si faranno i conti». Nelle mani dei ragazzi di Gasperini tra possibili rimpianti e rivoluzioni anche in panchina, anche se oggi il Milan non ha deciso nulla su Gattuso. Ma «per il momento - come racconta Suso su Instagram - chiudiamo in un cassetto rimorsi e rimpianti. Abbiamo il dovere di crederci. Mancano 180 minuti e sei punti. Poi si vedrà...».

Il Milan ci crede, prova a farlo con le parole e i fatti. I messaggi di forza non mancano. C'è quello di Piatek («Mancano due partite, ci servono sei punti»), di Kessie («Avanti ragazzi! Continuiamo a lottare per il nostro obiettivo») ma anche di Musacchio («Questa squadra non molla») e Calabria («Altre tre punti sofferti in trasferta») ma soprattutto quello di capitan Alessio Romagnoli che a Firenze ha festeggiato un traguardo importante con la maglia del Milan: «Il modo migliore per festeggiare le 150 partite in rossonero! È un onore far parte di questa società».

Un capitano che ha saputo prendere la squadra per mano nel momento di difficoltà dimostrandosi ancora una volta un giocatore fondamentale per il Diavolo di oggi come quello di domani.

riproduzione riservata ®

Lunedì 13 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA