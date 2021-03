Il Milan che non molla ha un nuovo leader: Kessie. E vuole blindare Gigio

Luca Uccello

Il Milan non molla in campionato. Punta ancora allo scudetto, ci proverà sino alla fine. Vuole soprattutto tornare a giocare la prossima Champions. Obiettivi che si possono raggiungere con Zlatan Ibrahimovic ma anche in sua assenza, vista la media punti senza lo svedese: 29 con Ibra, 27 orfani di lui. Si può raggiungere anche con un Diavolo che continua a fare meglio lontano da Milano piuttosto che a San Siro (22 contro 34).

Una squadra che deve però muoversi, dare una decisa accelerata in tema di rinnovi. Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu sono liberi di fare quello che vogliono del proprio futuro. Romagnoli e Kessie a fine campionato avranno solo ancora un anno di contratto con la società di via Aldo Rossi. Dall'Inghilterra, fonte Sun, il Milan avrebbe già trovato un accordo con Mino Raiola sulla base di 9 milioni netti d'ingaggio a stagione.

Un accordo in cui manca ancora la firma. Quella dovrebbe arrivare solo a fine campionato quando Gigio capirà dove sarà arrivato il Milan. Notizia che però non trova conferma. L'accordo con il portierone in realtà sembrerebbe ancora lontano. Non c'è intesa sulle cifre, come nemmeno sui bonus.

Un problema che sembra essere risolto invece con Hakan Calhanoglu pronto a firmare un rinnovo a 4 milioni di euro più bonus. Bisogna aver fretta, accelerare anche sul capitano rossonero e su Frank Kessie che a Verona ha dimostrato di essere fondamentale per Pioli. Un giocatore che è cresciuto, che ha fatto passi in avanti. Se prima c'era solo il Wolverhampton ora lo vogliono Manchester City e Chelsea (che punta anche Gigio).

Insomma, il Milan deve provare a tenersi tutti i suoi big, compreso Ibrahimovic: «Se Paolo vuole, io ci sono». Parole pronunciate l'altra sera e confermano la sua voglia di giocare ancora per il Milan. Intanto lo svedese continua il suo recupero: l'ultimo controllo e il processo di guarigione procede senza complicazioni. L'obiettivo è rivederlo in campo con il Manchester, a San Siro, al massimo con la Fiorentina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 05:01

