Il Milan a caccia di alternative se Gigio va via

La storia è risaputa: Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic vogliono, anzi, vorrebbero (condizionale d'obblgo) restare. Hanno entrambi il Milan nel cuore. Però il loro futuro in rossonero è tuttora da definire e per nulla certo.

Intendiamoci, il portierone rossonero e della Nazionale ha un altro anno di contratto, ma senza l'agognato rinnovo, il Diavolo rischia di perderlo a parametro zero tra 14 mesi esatti. Donnarumma è pronto a trattare, l'ad Gazidis prende tempo. E intanto vengono sondate le varie piste che portano alle alternatine più o meno concrete. A cominciare da un certo André Onana (classe 1996), portiere dell'Ajax. Sta di fatto che è già nel mirino di Barcellona e Chelsea.

Il Milan avrebbe manifestato il suo interesse e ora sarebbe in attesa di conoscere la richiesta economica della società olandese. Ma non è escluso che nelle prossime settimane si scateni un'asta per arrivare al portiere camerunese. Il club di via Aldo Rossi non intende però partecipare ad aste e per questo motivo si sarebbe messo sulle tracce anche su Luis Maximiano, 21enne estremo di grandi prospettive dello Sporting Lisbona.

Capitolo Ibra. Qui non è una questione di soldi: il fuoriclasse svedese intende restare alle sue condizioni: a cominciare dalla conferma di Pioli sulla panchia rossonera.

Il Psg è interessato a Bennacer: Leonardo avrebbe presentato un'offerta di 20 milioni. Mentre in caso di stop della Liga, col Siviglia quindi qualificato alla prossima Champions, il riscatto di Suso sarebbe automatico. E qui entrerebbero bei soldini...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 05:01

