Il Milan a caccia del suo Marcelo

Luca UccelloMILANO - Il Milan riparte da Patrick Cutrone, dalle sue diciotto reti (dieci in campionato). Riparte dalla sua fame, la stessa che aveva Pippo Inzaghi in campo e che oggi ha Gattuso in panchina. Un rinnovo necessario (che verrà ufficializzato nel fine settimana) per dare un segnale forte a lui e a chi crede che Patrick possa essere merce di scambio.Niente da fare, Gattuso non lo molla. Cairo se ne farà una ragione perché oggi le attenzioni di Fassone e Mirabelli sono altri giocatori, attaccanti diversi. Si pensa al ritorno di Carlos Bacca che invece vorrebbe rimanere in Spagna (Il Villareal non ha intenzione di pagare i 15 milioni stabiliti per il riscatto), allo scambio (con l'intervento di Jorge Mendes) tra Falcao e André Silva che con la maglia del Portogallo ha ritrovato la rete e il sorriso. Stesso discorso per Nikola Kalinic che non ha grandi estimatori in giro per l'Europa.L'imminente Mondiale e l'Uefa (sanzioni) saranno decisivi per capire come si muoverà in avanti il Milan che ha certamente bisogno di una nuova rivoluzione. Un'altra priorità certamente è una forte mezzala, perché Borini tornerà in Inghilterra, per Suso potrebbe partire (così come Bonaventura). Un ruolo su cui Mirabelli aveva sta lavorando (Germania): «Dobbiamo prendere un giocatore che sia un po' una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura». Qualcosa cambierà anche in mezzo al campo. La corte a Milan Badelj, che ha annunciato il suo addio alla Fiorentina con una lettera, si è raffreddata.Secondo quanto riferito da L'Equipe, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con l'entourage del difensore del Lione, Marcelo. Da non confondere con il campione del Real Madrid, il giocatore, arrivato in Francia solo un anno fa dal Besiktas, sembra intenzionato a lasciare il club transalpino nonostante il suo contratto scada nel giugno del 2020. Ed è sempre calda la pista rossonera che porta al centrocampista Dembelè del Tottenham (e della Nazionale belga). Staremo a vedere.riproduzione riservata ®