Il migrante in Centrale col fucile nei pantaloni

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloZoppicava come se si reggesse su una stampella infilata nei jeans. Pensava di passare inosservato, invece quel suo strano modo di camminare ha attirato l'attenzione di due vigilantes di Atm in servizio in Stazione Centrale. Appena si sono avvicinati hanno capito che nei pantaloni nascondeva un grosso fucile.Protagonista è un senegalese di 30 anni con un regolare permesso di soggiorno, che alle 21,40 di martedì è stato bloccato dalla polizia dopo la segnalazione delle guardie particolari. I vigilantes si sono accorti dell'uomo appena ha superato i tornelli di ingresso verso la stazione. Lo hanno seguito per qualche metro, hanno visto che dalla cintola usciva il calcio marrone dell'arma e lo hanno fermato per chiedergli che cosa nascondesse. Il senegalese è parso sorpreso, poi ha recuperato subito dicendo di avere una stampella per sostenersi e ha tentato di proseguire la sua passeggiata. Mentre uno degli addetti ha continuato a tenerlo d'occhio, il collega è uscito in piazza Duca d'Aosta per avvertire la polizia e pochi minuti dopo è stato fermato definitivamente. Solo a quel punto si è scoperto che si trattava di un Winchester ad aria compressa, un'arma di libera vendita ma identica a un fucile a canna lunga. L'uomo non ha saputo dare alcuna spiegazione sul perché avesse quel fucile. Poiché si tratta di un'arma giocattolo è stato denunciato solo per procurato allarme.«Questo è solo l'ultimo episodio d'illegalità di una lunga serie nella zona della Centrale - ha commentato Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza - dopo pistole e coltelli siamo arrivati ai fucili. Questa zona, senza i grossi blitz della polizia come l'ultimo risalente allo scorso dicembre, diventa sempre più l'enclave della malavita».riproduzione riservata ®