Il metrò inchioda, caos e feriti

Simona Romanò

Momenti di paura sulla metropolitana 2 ieri mattina. Un fischio assordante, poi, il treno che frena improvvisamente facendo cadere rovinosamente i passeggeri che erano in piedi.

È accaduto ieri alle 7,45, quando un convoglio ha inchiodato di colpo all'altezza della stazione Loreto, dove poi si è fermato per permettere l'arrivo di tre ambulanze e dei sanitari del 118 che hanno aiutato le persone rimaste ferite. Si tratta di una ragazza di 23 anni, soccorsa in codice giallo, una donna di 62, trasportata al pronto soccorso in codice verde, e un uomo di 56, il più grave, con una frattura del bacino: è stato ricoverato in codice rosso a Niguarda. Altri passeggeri hanno riportato ematomi e escoriazioni e per loro non c'è stato bisogno dell'intervento dei medici. Il bilancio poteva essere peggiore, visto che l'incidente è accaduto nell'orario di punta, quando le carrozze sono piene di gente, perlopiù lavoratori e studenti, accalcati in piedi. Oltre alla paura, anche i disagi: la circolazione, infatti, è stata interrotta tra Cimiano e Caiazzo ed è ripresa, a singhiozzo, alle 9. L'Atm ha istituito un servizio sostitutivo in superficie finché la situazione non è ritornata normale. A provocare l'inaspettata frenata dovrebbe essere stato «l'intervento di un meccanismo automatico». «Secondo le prime ricostruzioni» si legge in una nota di Atm «il sistema è entrato in funzione perché il treno stava viaggiando ad una velocità superiore rispetto a quella consentita in quella tratta specifica e in quelle condizioni di esercizio, e quindi, per motivi di sicurezza, si è correttamente attivata automaticamente la frenata di emergenza». Sul posto anche gli agenti della Polmetro, che hanno effettuato i primi accertamenti.

Non è la prima volta che si verificano frenate improvvise dei convogli della metro. Incidenti fotocopia sono avvenuti il 6 febbraio scorso e il 15 novembre. Ora i tecnici dovranno trovare una soluzione. Già a febbraio avevano annunciato di essere al lavoro per garantire una frenata più morbida.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA