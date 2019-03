Il metrò inchioda ancora, 2 contusi

Nuova brusca frenata su un treno della metro. Questa volta il convoglio si è bloccato alla fermata di Cassina de' Pecchi, sulla linea 2. I contusi sono due, ma in questo caso la circolazione non è stata interrotta, come era invece accaduto sabato scorso, quando un treno della linea 1 ha inchiodato alla fermata di Cadorna, con un bilancio che alla fine è stato di 9 passeggeri - nessuno in gravi condizioni - finiti in ospedale.

A causare la frenata di ieri mattina è stato il cattivo funzionamento di un apparecchiatura a bordo del convoglio. In una nota l'Atm ha spiegato che L'Atm ha fatto sapere che il «temporaneo malfunzionamento» della strumentazione «ha individuato erroneamente un semaforo rosso» e, quindi, quando la velocità era di circa di 25 chilometri all'ora, il treno si è bruscamente arrestato.

Le frenate brusche con contusi sono ormai una serie. Ieri l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, intervenendo in Consiglio comunale, ha detto che gli episodi di frenate brusche «sono aumentati in tre anni per poi diminuire nel 2018: nel 2015 sono state 67, nel 2016 sono salite a 79, nel 2017 sono aumentate ancora a 109, per poi scendere nel 2018 a 83».

