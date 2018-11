Il metrò inchioda: 21 feriti

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòMomenti di panico, ieri, sulla linea rossa della metropolitana: due incidenti hanno trasformata la giornata in un inferno per il trasporto pubblico. Il primo, più grave, poco minuti dopo le 8, quando una brusca frenata ha bloccato di colpo un convoglio tra le stazioni Bonola e Uruguay, facendo cadere a terra decine di passeggeri, accalcati nell'orario di punta.Sono 17 le persone rimaste ferite. Fra i contusi anche due bambini di 8 e 10 anni che stavano andando a scuola. Due persone hanno rifiutato le cure, gli altri 15 invece sono stati portati in ospedale in codice giallo perché lamentavano dolori vari alla testa, al torace, alla schiena. Il più grave è un 58enne, che tuttavia è stato dimesso dal Sacco dopo sei ore di osservazione.L'allarme che ha provocato l'incidente è scattato lontano dalla stazione Uruguay. Un quarto d'ora prima a Loreto una donna di 32 anni di origini francese dal fondo della banchina ha imboccato il tunnel, forse con un intento suicida: le telecamere la riprendono mentre si sfila le scarpe. Atm ha subito interrotto la corrente elettrica e fermato l'intera linea del metrò per andare in soccorso alla giovane. Dopo una decina di minuti la M1 ha ripreso il servizio, e a quel punto il violento scossone all'altezza di Uruguay. Tra le cause, come ha spiegato Atm, c'è stato anche «un errore di guida»: l'autista, «come da protocollo dopo un blocco, doveva procedere a una velocità non superiore ai 15 chilometri orari». Ma il contachilometri è arrivato a segnare 18 km/orari e il sistema di sicurezza è entrato in funzione, innescando la fortissima frenata d'emergenza e le gravi conseguenze.Attimi di terrore sul treno, fra le urla di chi si è fatto male e i passeggeri sotto choc. Sei ambulanze e due automediche sono state dirottate sul posto e i sanitari hanno medicato i contusi. Oltre alla conta dei feriti, i pendolari hanno poi dovuto fare i conti con i disagi, perché in centinaia sono rimasti a piedi in attesa dei bus sostitutivi predisposti di Atm e soltanto alle 10,15 la circolazione sulla M1 è ripresa.Un incidente fotocopia, con esiti meno gravi, è avvenuto alle 14,30 nella stazione Palestro, sempre sulla rossa: quattro i feriti, due dei quali portati in ospedale in codice verde.