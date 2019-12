Il metrò e le frenate del mistero

Simona Romanò

Il mistero irrisolto delle frenate brusche in metrò con contusi e feriti sta diventando un'emergenza.

Cosa accade? Il sistema di sicurezza dei treni segnala un pericolo ingiustificato e fa scattare il blocco d'emergenza (almeno dieci da marzo): il convoglio, quindi, inchioda facendo rovinosamente cadere a terra decine di passeggeri. L'ultimo episodio, venerdì scorso, quando 15 viaggiatori hanno subito conseguenze dall'inchiodata di un treno della M1 diretto a Sesto. Atm e Procura stanno lavorando da mesi, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per capire i motivi e trovare un rimedio. Il prima possibile. Il sindaco Giuseppe Sala ha chiesto «una relazione esaustiva ad Atm»: «Ho la sensazione ha dichiarato - che sia un problema dei treni. Va trovata la soluzione». In prima linea anche l'assessore alla Mobilità Marco Granelli: «Sono in corso gli accertamenti ha spiegato e siamo al lavoro con il ministero dei Trasporti per modificare il sistema di guida dei convogli così da ridurre l'impatto della frenata. Una soluzione tecnica che deve essere autorizzata dal ministero stesso e una volta messa in pratica non diminuirà la sicurezza». Poi, l'assessore si è detto disponibile a partecipare mercoledì prossimo, 18 dicembre, a una commissione comunale straordinaria per fare il punto.

Intanto, si analizzano tutte le possibili ipotesi. Da marzo scorso, quando ci furono tre incidenti in una settimana (il 4, il 9 e l'11 con un bilancio complessivo di 16 persone coinvolte), la Procura ha aperto un'indagine con l'obiettivo di ricostruire, caso per caso, le cause e, dunque, stabilire le responsabilità. Ci si sta concentrando sul sistema di sicurezza che riceve falsi allarmi i quali bloccano la corsa del treno. I consulenti della Procura e dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale sono all'opera con una serie di prove notturne sulle linee. I test proseguono soprattutto sulla Verde e sulla Rossa.

