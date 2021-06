IL MERCATO DELLE BIG

Alessio Agnelli e Luca Uccello

Al mercato dei grandi club italiani tiene banco l'Inter. Anche il Chelsea scatenato su Hakimi. Non solo il Psg di Leonardo, il primo a farsi vivo con un'offerta di 60 milioni cash già rispedita al mittente. Nella corsa, milionaria, ad Achraf Hakimi, nei giorni scorsi, si è iscritto anche il club campione d'Europa, mettendone sul piatto 40, più il cartellino di Emerson Palmieri, 20 di valutazione, per un ammontare complessivo di 60.

MILAN - Theo Hernandez non si muove da Milano. Non ci sono possibilità. Mi sento molto bene al Milan. L'atmosfera, le gare, i tifosi, tutto è davvero incredibile. Il suo contratto dura ancora due stagioni, una per cercare di prolungarlo certamente a cifre diverse da quelle di oggi. Si perché oggi la freccia dell'arco di Stefano Pioli guadagna appena 1,5 milioni di euro a stagione. Bisogna arrivare almeno a 4 milioni per evitare che Psg e simili lo portino via a suon di milioni

JUVE - Cento milioni di plusvalenze in venti giorni. La Juventus ha fretta di fare cassa piazzando i suoi esuberi. In vetrina Ramsey, però il suo ingaggio da 7 milioni complica la cessione. Più semplice trovare una sistemazione a Demiral, che può portare una ventina di milioni di plusvalenza. Intanto, la Corte d'Appello della Uefa ha sospeso provvisoriamente il procedimento aperto per una potenziale violazione delle norme legata al progetto Superlega. I bianconeri parteciperanno dunque alla prossima Champions.

SARRI ALLA LAZIO Ieri è diventato ufficiale: Maurizio Sarri ha firmato un triennale con la Lazio di Lotito ed è scoppiato l'entusiasmo.

Giovedì 10 Giugno 2021

