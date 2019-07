Il mercato della discordia

Simona Romanò

Restyling condito dalle polemiche per il trasloco del mercato di piazza Sant'Agostino.

Èfinalmente l'ora della riqualificazione, attesa da decenni, ma divampano le lamentele. A storcere il naso i residenti di via Numa Pompilio che, martedì e sabato, si ritroveranno le bancarelle di alimentari (proseguimento del mercato scoperto di viale Papiniano) sotto casa, perché sfrattate dal piazzale. Il neonato comitato Re di Roma ha presentato una serie di istanze per «non essere ostaggio degli ambulanti dall'alba alle 16, quando arrivano i mezzi Amsa». Pronto a mediare è il presidente del Municipio 1 Fabio Arrigoni. Intanto, domani in un'assemblea pubblica in Zona 1 sarà presentata la trasformazione della piazza che costerà un milione mezzo. Oggi è un non luogo: di giorno, parcheggio selvaggio. Di notte, il ritrovo per i ragazzi, spesso ubriachi. Ora, la svolta per Sant'Agostino: un paio di settimane l'area sarà consegnata all'impresa vincitrice della gara d'appalto, che allestirà il cantiere. Durata? Un anno e quattro mesi. L'attuale isolotto di cemento sarà sostituito da una nuova pavimentazione costellata da 80 alberi e ai lati della mega isola pedonale le panchine. Via i posteggi, per lo più selvaggi, e ritocchi alla mobilità. La novità più rilevante è la Ztl, con telecamera, in via Cesare da Sesto. Il nodo però c'è. Quello delle bancarelle di alimentari finora ospitate sul piazzale (65 martedì, 80 sabato). A lavori conclusi ci sarà posto solo per 57 banchi e gli altri saranno ridistribuito da subito, con l'ok dei venditori: i più impattanti, come il pescivendolo, traslocano verso piazza Aquileia; i restanti tra le vie Bragadino e Numa Pompilio dove, appunto i residenti, insorgono. Chiedono di recuperare «nuovi posti auto, di non far occupare l'intero marciapiede» e per ripagarli del disagio «di trasformare la strada in Ztl». «Valuteremo e inviteremo gli ambulanti a fare più attenzione, lasciando l'area pulita ed evitando il baccano eccessivo durante il montaggio all'alba», assicura Arrigoni.

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

