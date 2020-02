Il mercato coperto del Corvetto diventa social: la spesa a braccetto con la cultura

Mercati al coperto non più solo punti vendita. Ma anche luoghi di incontro per i quartieri. Si inaugura oggi al mercato di Corvetto in piazza Ferrara Made in Corvetto: è un progetto in collaborazione con Fondazione Cariplo che avrà a disposizione quattro banchi per svolgere attività e offrire nuovi servizi. Sono due gli stand già pronti, che aprono al pubblico: quello di Cucina Popolare dove si svolgeranno anche corsi di cucina e ogni giorno sono previsti momenti di degustazione; e Ciclofficina dove si potrà far aggiustare la propria bicicletta rotta, acquistando anche i pezzi di ricambio per coloro che preferiscono il fai-da-te. Al Corvetto, su iniziativa dei negozianti che hanno un banco, è già attiva da alcune settimane una portineria di quartiere, dove i residenti possono far recapitare posta e pacchi.

(S.Rom.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA