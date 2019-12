Il Melloni diventa l'ospedale delle donne

L'ospedale Macedonio Melloni diventa il primo ospedale per la salute della donna in Italia. L'obiettivo è istituire un modello organizzativo dedicato interamente alla donna con percorsi specifici per le varie fasi della vita: sviluppo (11-18 anni), età fertile e riproduzione (19-50 anni), menopausa (45/50 - 65 anni), senescenza (65 anni).

L'ospedale da oggi offre percorsi specifici dedicati alla presa in carico degli ambiti fisiologici e di sviluppo, delle patologie e delle necessità delle donne nelle varie fasce di età, con una particolare attenzione alle lavoratrici. «Il progetto Ospedale della Donna - spiega Giuseppe De Filippis, direttore Sanitario dell'Asst Fatebenefratelli Sacco - è la nostra risposta ai bisogni di salute, al benessere psico-fisico delle donne di ogni età».

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

