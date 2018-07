Il mare di Milano a misura di bambino

Venerdì 27 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simona RomanòEstate rinfrescante e divertente all'Idroscalo, fra tuffi, giochi e trenino panoramico. È il mare di Milano, ma è soprattutto il paradiso per bambini: possono cimentarsi (da 6 anni) nell'AcquaPlay, un percorso-gioco in acqua, unico nel suo genere, con gonfiabili.Le sfide sono adrenaliniche fra tunnel da attraversare, rampe inclinate, tappeti elastici. Sono tante le occasioni di svago all'Idroscalo. La magia, per esempio, trova casa nel parco incantato Aulì Ulè che è il regno della fantasia e dei giochi di un tempo. All'ingresso i piccoli sono salutati da Mafalda, che li invita a vivere mille avventure in mezzo agli alberi, fra altalene, panchine e tavoli per un pic-nic Esplode la gioia anche nel Villaggio del bambino dove il clou è una grande struttura di torri e scivoli collegati da ponti e passerelle, contornata dal pavimento anti-caduta. Poco distante sorge Dolly Park: un mini parco divertimenti con nove gonfiabili dalle forme stravaganti - dal galeone dei pirati al crazy cross con i coccodrilli - un castello e piscinette strapiene di palline colorate, cunicoli dove gattonare. L'Idroscalo è aperto anche a Ferragosto, a lato aeroporto di Linate, dalle 8 alle 21.Info costi e orari attività www.idroscalo.info.