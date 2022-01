Il malore della bimba salva la famiglia dalla fuga di gas

Hanno chiamato il 118 perché la loro bambina aveva avuto un malore. Ma è stato proprio quello a salvarli: perché era in corso una fuga di monossido di carbonio da una stufetta difettosa e l'intera famiglia stava respirando il killer silenzioso senza neppure accorgersene. In quella casa di Cesate ci abitano in dieci: se si fossero addormentati, non si sarebbero più svegliati.

La strage è stata sventata dall'equipaggio dell'ambulanza intervenuta a Cesate poco alle 22 e 30 di sabato, quando è partita la telefonata con la richiesta di soccorso perché la piccola di casa stava male. Durante l'intervento dei volontari, il rilevatore in dotazione all'ambulanza ha segnalato vrsarebbe state una strage. È stata la presenza nell'abitazione del gas inodore di cui nessuno fino a quel momento si era accorto. Ma in realtà lo stavano già respirando e la piccola era stata la prima a manifestare i sintomi. A quel punto è stato dato l'allarme. Altre ambulanze sono arrivate a Cesate: otto dei familiari sono risultati leggermente intossicati dal monossido di carbonio e sono stati trasportati in codice giallo in tre ospedali diversi, a Niguarda, Garbagnate e Saronno.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA