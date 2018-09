Il mal di sosta del Diavolo: 12 anni senza vittorie post-Nazionale

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - La sosta non aiuta il Milan. C'è poco da dire, molto da fare. Nemmeno Rino Gattuso è riuscito a cambiare una tradizione che sta cominciando a diventare pesante per la classifica rossonera all'inseguimento oggi di un posto in Champions League.Da dodici anni ormai il Diavolo non riesce più a vincere una partita dopo la prima sosta delle Nazionali: non ci riesce precisamente dalla stagione 2006-07, contro la Lazio (2-1). Una serie di partite dove la squadra rossonera non ha mai raccolto più di un punto come è accaduto alla Sardegna Arena, domenica sera.Ma forse ha ragione Paolo Maldini: «Dobbiamo crescere come mentalità. Non dobbiamo dimenticare che veniamo da due anni con due sesti posti finali. La strada è ancora lunga». E tra qualche settimana (14 ottobre) ci sarà un nuovo stop dedicato alla Nazionale di Roberto Mancini (e non solo). Prepararsi a dovere per cancellare un handicap che sta diventando pesante per i rossoneri, quello post-Nazionale.(L.Ucc.)riproduzione riservata ®