Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Lambro è verde smeraldo. Così verde che sembra vernice. Sono preoccupati i cittadini che temono si tratti di sostanze dannose gettate nelle acque.L'Arpa assicura che «non c'è nessun allarme, perché siamo in presenza di un colorante non tossico», ma la preoccupazione corre sul web da ieri mattina. «Il Lambro si presenta verde intenso, aiuto», scrivono i cittadini, domando alle istituzioni il perché, senza poi nascondere l'ansia. Non è la prima volta il fiume si presenta di colore anomalo, anche rosso e blu. Immediato l'intervento dell'Arpa i cui tecnici rassicurano: «La sostanza responsabile dell'insolito colore è la fluorescina, un colorante industriale di norma utilizzato, per esempio, nella ricostruzione delle reti fognarie. Si tratta di una sostanza a tossicità molto bassa».Il Lambro si mostrerà in questa veste anche nelle prossime ore: occorre infatti un po' di tempo prima che la fluorescina scompaia del tutto. Intanto, Legambiente punta il dito «sulla mancanza di controlli»: «Chiediamo di non abbassare la guardia, perché qualcosa non funziona nei presidi del sistema depurativo - si legge in una nota se ogni estate ci troviamo a parlare di scarichi impropri».(S.Rom.)riproduzione riservata ®