Il killer si difende: «Un black out quando l'ho visto»

Quella contro suo suocero è stata una vendetta nata da una rabbia cieca scatenata dal trovarsi davanti l'uomo che aveva abusato di sua figlia. Così il padre della piccola ha cercato di spiegare al gip Elisabetta Meyer, nell'interrogatorio di convalida del fermo, perché lunedì sera abbia ucciso il suocero a Rozzano. Quando ha visto il 63enne, ha dichiarato E.S., ha avuto «una reazione istintiva e in uno stato di stato di black out mentale» e gli ha scaricato addosso la pistola. Parole che secondo i pm vanno lette sono un tentativo da parte del 34enne di respingere l'accusa della premeditazione. E di scagionare il complice 24enne che guidava lo scooter a bordo del quale è fuggito.

La pista a cui stanno lavorando gli inquirenti, però, va in un'altra direzione. L'intero clan familiare avrebbe contribuito a far cadere la vittima in trappola. Lo avrebbero invitato a tornare a casa di uno dei figli a Rozzano, per poi farsi giustizia da sé. Ipotesi che per il momento si scontrano contro un muro di omertà.(A.Cal.)

