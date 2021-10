Il gruppo alimentare San Carlo-Unichips, con sede a Milano, celebre per le patatine in busta, ha subito un attacco hacker attraverso un ransomware, un particolare tipo di malware che limita l'accesso del sistema infettato e predispone lo sblocco solo dopo il pagamento di un riscatto.

L'attacco avvenuto venerdì è stato rivendicato dalla gang di criminali informatici «Gruppo Conti» nel deep web. Il colosso delle patatine ha già provveduto a informare le autorità competenti: Garante Privacy e Polizia Postale. La Postale sta stilando la relazione per il pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo e contro i reati informatici della Procura. Intanto, la San Carlo «ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza per isolare e contenere la minaccia». E aggiunge: «Al momento alcuni servizi informatici sono solo parzialmente funzionanti, ma l'operatività è comunque garantita, dalla produzione alla distribuzione, alla vendita dei prodotti». (S.Rom.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA