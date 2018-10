Il gioco di Baricco stasera al Parenti

Lunedì 15 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinquant'anni sognando l'America. La storica band folk-pop si celebra stasera al Dal Verme (sold out). «Siamo insieme da 50 anni e ci divertiamo ancora a suonare. Siamo fortunati, non ci siamo mai sciolti, così non abbiamo neanche dovuto fare una reunion», racconta Gerry Beckley (a sinistra), voce, chitarra e tastiere degli America. In scaletta, i loro successi storici, come I Need You, A Horse With No Name, Ventura Highway, Survival e You Can Do Magic. «Le hit saranno la parte principale dello show - spiega Beckley - ma ci sarà anche spazio per altro materiale, incluso quello del nostro ultimo album Lost & Found». Perché gli America, oggi, vanno avanti con la stessa coerenza di sempre: «Sono cambiate le tecnologie, le modalità di produzione. Ma scrivere canzoni, per noi, è rimasta la stessa cosa».Una favola lunga 50 anni, quella di Gerry Beckley e Dewey Bunnell (più Dan Peek, scomparso nel 2011). Con radici a Londra, dove i membri del gruppo, figli di militari statunitensi di stanza nel Regno Unito, sognavano l'America. A unire le due sponde dell'Atlantico, provvedeva la musica: «Amavano gruppi americani come Beach Boys e Buffalo Springfield. Io poi adoravo Neil Young: Horse With No Name deve molto a lui». E poi ci fu l'incontro con George Martin, il leggendario produttore dei Beatles, al fianco degli America per una serie di dischi. E nel 1982 ci fu anche l'incursione a Sanremo con Survival: «Era divertente, ma folle», ricorda divertito Beckley.Ma ora c'è solo da guardare al futuro. E festeggiare: «Oltre ai concerti, ci sarà un documentario tv, un box e un'antologia». Per sognare con gli America, oggi come 50 anni fa. (C.Fab.)