Il gioco al massacro della coppia

Ferruccio Gattuso

Un gioco al massacro, tra ironia e dramma. «Una tragedia di coppia», la definisce la protagonista Anna Bonaiuto, con il corredo fondamentale di un ma: Queste tragedie, viste da fuori, appaiono per certi aspetti risibili. Perché si tratta di dinamiche diffuse, riconoscibili da tutti gli spettatori». Eccoci, dunque, nel cuore di Piccoli crimini coniugali, pièce del francese Èric-Emmanuel Schmitt, nonché gioiello teatrale rappresentato in tutto l'Occidente, in scena al Manzoni da questa sera nell'adattamento e regia di Michele Placido. L'attore pugliese si ritaglia anche il ruolo di protagonista accanto ad Anna Bonaiuto (in inedita tinta biondo platino), formando una coppia carismatica che dà nuovo spessore e una lettura diversa alla storia portata su grande schermo due anni fa da Sergio Castellitto e Margherita Buy nel film omonimo di Alex Infascelli.

Una coppia legata da vent'anni, solida (forse) come il granito, sente tremare le fondamenta quando lui viene colpito da una perdita di memoria. Altarini e segreti svelati sono la prevedibile conseguenza. «Si tratta di un testo feroce spiega Michele Placido che abbiamo portato in giro per l'Italia con reazioni disparate: al nord, sicuramente, il pubblico mi è sembrato più disposto a ridere delle debolezze della coppia. E tra donne e uomini, le prime mi sono apparse più ricettive, meno diffidenti. La drammaturgia di questa commedia è formidabile, e lo sguardo su una certa borghesia, che è lo specchio di un Occidente che non fa figli e appare in declino, è implacabile».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA