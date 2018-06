IL GIALLO DI SARA

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore GarzilloIl padre di Sara Luciani non è stato l'ultimo a vedere la ragazza in vita venerdì scorso. Quando è salita sulla Golf del fidanzato Manuel Buzzini, c'era un'altra persona a bordo. Gli investigatori lo hanno individuato: è un amico della coppia, che è già stato sentito ed ha spiegato che a un certo punto della serata se ne è tornato a casa: «Li ho lasciati soli». L'amico ha anche confermato che negli ultimi tempi la coppia litigava molto. Il quadro generale non cambia: l'ipotesi regina è che la 21enne sia stata uccisa dal compagno di dieci anni più grande, trovato impiccato sabato mattina nel cortile della casa dove abita la nonna, a Melzo.Il giorno dopo la sua morte, dalle griglie della centrale idroelettrica di Paullo è arrivata la prima traccia di questo giallo a cui gli investigatori non riescono a dare un senso: il paraurti della Golf di Buzzini, con targa annessa, l'auto con cui era passato a prendere la fidanzata l'ultima volta. La vettura è da qualche parte nelle acque profonde e limacciose del canale Muzza e, probabilmente, anche il corpo di Sara. Anche ieri i sommozzatori dei vigili dl fuoco hanno scandagliato il canale da Trucazzano a Paullo, invano. È stato però recuperato dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda lo zaino di Manuel Buzzini, che galleggiava sul fiume all'altezza della frazione di Comazzo, nel Lodigiano: conteneva soltanto materiale per la pesca che gli era stato prestato un anno fa da un amico.Proprio gli amici sono stati i primi a essere ascoltati dai carabinieri per capire la natura del rapporto della coppia, descritta come affiatata al limite della morbosità. Si erano conosciuti un anno fa e lentamente si erano allontanati dagli altri, chiudendosi in una bolla esclusiva. Eppure nessuno riesce a spiegarsi che cosa sia accaduto. Intanto l'autopsia eseguita ieri ha confermato che Buzzini è morto per impiccagione e che sul corpo non ci sono altri segni di colluttazione o di difesa. Inoltre - ma bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici che arriveranno tra qualche settimana - sembra che l'uomo avesse consumato cocaina. Nel 2013 era entrato in comunità di recupero e da un po' di tempo si era ripulito.riproduzione riservata ®