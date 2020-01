Il Gatto con gli stivali risolve tutti i guai

Simona Romanò

Un gatto furbo, intelligentissimo e sfacciato. Ritorna in scena «Il gatto con gli stivali», una delle fiabe più amato, stavolta in una versione inedita, interpretata da attori, pupazzi e maschere. Domani al Teatro Oscar un cast bizzarro che, con addosso costumi colorati e stravaganti, saprà divertire il giovane pubblico. E i baby spettatori seguiranno con attenzione le avventure del micione, in carne ed ossa, truccato con il nasino, i baffi e la lunga coda.

La favola è raccontata a partire dal gran finale: il marchese di Carabà sta per sposare la principessa Fiordaliso e con l'aiuto del suo amico gatto, ereditato dal padre, ricorda tutte le peripezie che lo hanno portato al coronamento del suo sogno d'amore. «Gatto amico mio tu che sai tutto, che consiglio dai, perché questo folle amore non finisca mai?». Il marchese è figlio di un mugnaio e se adesso è ricco il merito è proprio del suo gattone. Uno spettacolo ricco di colpi di scena e di gag che fanno ridere a crepapelle. Perché il micio-protagonista è davvero dispettoso.

A dare ritmo alla storia sono anche le coinvolgenti musiche, tutte dal vivo.

riproduzione riservata ®

Venerdì 17 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA