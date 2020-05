Il futuro si incontra on line alla Digital Week. Parte oggi la manifestazione promossa dal Comune con Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab. Sono oltre 500 gli eventi virtuali e 200 relatori, in programma da oggi a sabato sul tema Città trasformata. E poi anche 8 hackathon, 9 lectio magistralis e un party finale con concerto live in streaming a pagamento, primo esperimento in Italia, in cui si esibirà il cantante Venerus in diretta dal Museo della Scienza.

Taglio del nastro oggi alle 1430 il sindaco Giuseppe Sala, e il ministro per l'Innovazione tecnologica Paola Pisano. A seguire la lectio magistralis di Alessandro Rosina, professore di Demografia in Cattolica che, partendo da un'analisi della situazione attuale del sistema-Paese, offrirà alcune ipotesi di scenari possibili. Ci sarà poi un incontro «Città, emergenza, ripartenza: la risposta digitale» promosso dal Comune con Anci.

Hanno aderito 50 fra aziende, università, musei per interrogarsi su come si usa oggi e su come si userà il digitale nel futuro e come trasformerà la nostra società

I temi della terza edizione: il lavoro e la sua trasformazione, le competenze trasversali necessarie e le nuove economie, l'educazione e la formazione, la sostenibilità e l'ambiente, la salute e la privacy (accesso, etica e tecnologie necessarie), l'arte, la musica e la cultura (live performance e live concert), i media (infotainment, fake news, nuovi linguaggi).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA