Il freddo stronca un altro clochard

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Greta PoscaÈ deceduto nella notte un 67enne, di origine ucraina, per il freddo. L'uomo senza fissa dimora era stato soccorso intorno alle 16 di ieri pomeriggio dal personale del 118 che lo avevano trovato in stato di ipotermia in via Giovanni Battista Grassi, zona Roserio. Il clochard è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sacco. A nulla è servito il tentativo di rianimare l'uomo colpito da bradiaritmia per gli effetti del gelo. È la seconda vittima per il freddo in pochi giorni. Domenicaun altro senzatetto era stato trovato morto sdraiato sopra una panchina in via Sidoli. Sulo Ardjan, 47enne di origini albanese, era stato trovato senza vita non lontano da piazza Novelli, che da qualche tempo era diventata casa sua.Per aiutare i senza dimora alle prese con le temperature invernali che sono arrivate d'improvviso, il comune ha predisposto fino ad aprile potenziati i posti letto a disposizione nei centri di accoglienza e attivato il numero per le persone in difficoltà (02/88. 44.76.46). A disposizione 2.700 posti in oltre venti strutture e ospitalità in nove centri diurni per attività ricreative, docce e pasti.