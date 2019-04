Il Fondo CVC interessato al club: serve un miliardo

Luca Uccello

MILANO - Il progetto a medio-lunga scadenza potrebbe avere termine anche prima se il fondo a stelle e strisce dovesse riuscire a trovare un soggetto interessato ad acquisire il pacchetto di maggioranza del Milan. L'obiettivo di Paul Singer, mai nascosto, è di rendere nuovamente competivo il Milan, portarlo ai vertici dell'Europa che conta per poi cederlo al miglior offerente. Ma fino ad allora Elliott si è impegnato a investire nel Milan rispettando le regole del FairPlay Finanziario senza rinunciare come detto a provare a vincere.

Un soggetto che il Fondo Elliott avrebbe individuato in Europa, in un altro fondo. Si tratterebbe come scrive il quotidiano economico Milano Finanza del fondo CVC Capital Partners, una società finanziaria britannica specializzata in private equity in settori come i beni di consumo, servizi finanziari, telecomunicazioni, farmaceutica.

Il Fondo Cvc gestisce oltre 52 miliardi di dollari di attività tra Europa e Asia, con una capacità di investimento pari a 109 miliardi di dollari. Il fondo inglese, che è stato a lungo proprietario del Circus della Formula 1 prima di cedere nel 2016 a Liberty Media, ha bussato alla porta di Elliott, ma la richiesta della famiglia Singer è stata piuttosto alta: un miliardo di euro per cedere l'intero pacchetto Milan.

Una cifra che avrebbe allontanato inizialmente il fondo CVC, così come anche alcuni contatti con dei fondi sauditi non hanno portato a nulla. Ma l'impressione è che si possa tornare a parlare, a trattare una cifra sicuramente elevata, la stessa che ha chiesto Berlusconi ai cinesi. Secondo gli economisti internazionali, nonostante sia passato meno di un anno dall'arrivo degli americani alla guida della società rossonera, il lavoro di Elliott ha già dato i suoi frutti, ha già reso appetibile una società piena di debiti e in stato confusionale, e il segnale evidente sono i primi soggetti interessati all'acquisto del nuovo Milan. Un club che però non può fare a meno di rientrare e velocemente nell'Europa che conta, in quella Champions League che potrebbe attirare altri nuovi investirori oltre che a portare nelle casse rossonere (e di Elliott) una cinquantina di milioni di euro.

Soldi che serviranno per continuare il progetto di crescita senza grosse limitazioni da parte dell'Uefa e delle sue regole sempre più contestate un po' da tutti i grandi club. Staremo a vedere.

