IL FINLANDESE DIVENTATO STAR NEGLI USA

MILANO - Se la Finlandia, come da recente rapporto dell'Onu, si è confermata il Paese più felice al Mondo, non è certo per i precedenti calcistici contro l'Italia. Undici sconfitte, un pareggio e appena una vittoria, nei Giochi Olimpici di Stoccolma 1912. Non solo: l'ultimo gol dei finnici agli azzurri ha oltre 41 anni di età. A Torino il 15 ottobre 1977, in un 6-1 valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Argentina, Kai Haaskivi riuscì a sorprendere Dino Zoff.

«L'eroe della Coppa del Mondo», si legge sul sito della Soccer Academy fondata a Sarasota (Florida) dall'oggi 63enne ex centrocampista finlandese. Haaskivi ha infatti poi militato dal 1978 per quasi 15 anni nelle allora più importanti leghe nordamericane, outdoor e soprattutto indoor. Inteso il calcio con le sponde, stile hockey su ghiaccio. Ad Edmonton, nel 1981, ha conquistato titolo della North American Soccer League versione indoor ed è stato MVP delle finali. A Cleveland, nella successiva Major Indoor Soccer League, ha collezionato la maggior parte degli oltre 700 punti (gol+assist) in carriera al chiuso. Nel 2013 è stato eletto nella Indoor Soccer Hall of Fame.(M.Sar.)

