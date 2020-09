Il Festival Mix di Cinema Gaylesbico e Queer salta gli ostacoli della pandemia e apparecchia una 34esima edizione tra tradizione e novità tecnologica. In presenza fisica al Piccolo Teatro, come avviene da molto tempo, e nella nuova cornice on line con il supporto del sito cinematografico Mymovies: è questa la soluzione adottata per il cartellone che va da domani a domenica, con 48 titoli in gara provenienti da tutto il mondo.

Nel calendario fitto di anteprime e incontri spiccano come ospiti d'onore Paola Cortellesi, che riceverà il titolo di Queen of Comedy domani al Teatro Strehler, e Myss Keta, attesa il 19 per il titolo di Queen of Music. Il Premio More Love, novità di questa edizione, ad alcuni personaggi tra cui il medico Gino Strada (il 19 alle ore 19 allo Strehler). A dare il via al Mix, domani, 20.30, è And Then We Danced (nella foto) dello svedese georgiano Levan Akin, reduce dai consensi a Cannes e candidato dalla Svezia agli Oscar 2020. Tra gli altri titoli, con lungometraggi, cortometraggi e documentari, si segnalano Saint-Narcisse di Bruce LaBruce, Welcome to Chechnya, l'atteso documentario di David France sulla persecuzione delle persone Lgbtq in Cecenia e La Leyenda Negra opera prima di Patricia Vidal Delgado, applaudita al Sundance 2020. (F.Gat.)

