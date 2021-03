Il Fai porta gli studenti in giro per le bellezze della Lombardia da oggi fino a a sabato 13 marzo. Tutto sui social. A raccontare monumenti e luoghi i cosiddetti apprendisti ciceroni, studenti formati dai volontari Fai che trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sul sito Fai.

A Milano si visitano il Parco Sempione e la sua storia (sorto nel XIV secolo) e la Fondazione Feltrinelli a Porta Volta, firmata dagli archistar Herzog & de Meuron. Ad Abbiategrasso Palazzo Cittadini Stampa, edificato nel XV secolo, affacciato sul Naviglio. Villa Rusconi a Castano Primo, costruita dalla famiglia milanese dei Corio. E poi l'Oratorio di San Salvatore di Casorezzo che custodisce frammenti di un ciclo di pitture murali dell'XI secolo. Spostandosi a Brescia, c'è il Lapidario del Monte di Pietà con le epigrafi di epoca romana emerse durante i lavori della piazza della Loggia. A Bellagio (Como) la neoclassica Villa Melzi con i bellissimi giardini che vedono il lago da ogni loro punto. Sempre in provincia di Como ci sono Villa Carlotta a Tremezzo (foto), con il suo parco-giungla; Villa Amalia a Erba luogo di delizia, oggi sede di un liceo. A Lecco mura e sotterranei e a Monza Villa Cambiaghi. Fino all'ex sanatorio Prasomaso di Tresivio (Sondrio), a 1200 metri di altezza. Elenco dei luoghi, orari e info www.fondoambiente.it.

