Il Duomo riapre le porte ai turisti

Un regalo per i visitatori: giornata strepitosa. Ieri sono riprese le visite turistiche nel complesso museale del Duomo, bloccate dal 5 novembre per le norme anti Covid. Un cielo azzurro e un tepore insolito hanno accompagnato i primi turisti in giro sul terrazzo, a godere una vista sulla città e le montagne.

E fra i turisti c'è stato anche Gerri Scotti, con l'augurio «che questa sia ancora una giornata di rinascita non solo per Milano ma per tutta l'Italia». Rinascita sì ma non senza difficoltà, come ha spiegato il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo Fedele Confalonieri parlando di una «situazione drammatica» a causa di un 2020 terribile per mancati introiti. Nel 2019 il Duomo aveva incassato con i biglietti oltre 30 milioni di euro, con un 60% di visitatori stranieri per comprendere i fondi che sono mancati alla gestione e manutenzione della cattedrale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA