Il dottor Thomas Stockmann è direttore di una stazione termale di un piccolo paese. Quando scopre che le acque sono inquinate, decide di intervenire: lo stabilimento va chiuso. Nel giro di breve, si trova tutti contro, a cominciare dal fratello Peter, sindaco, che vorrebbe insabbiare tutto. Le terme sono cruciali per l'economia, garantiscono lavoro, portano benessere e turisti. Denunciarne lo stato di contaminazione equivarrebbe a un suicidio collettivo. Isolato dalla comunità, Stockmann prosegue la sua battaglia da solo. Da oggi al Piccolo Teatro Strehler Massimo Popolizio firma e interpreta per il Teatro di Roma Un nemico del popolo di Henrik Ibsen, dramma ad alta intensità etica: ricerca della verità, corruzione del potere, devastazione ambientale.

Popolizio, che per sé tiene il ruolo di Stockmann affidando a un'efficace Maria Paiato quello del fratello Peter (nella foto a sinistra), imbocca la strada di una regia tutta al servizio di un testo che senza forzature, si affaccia sull'oggi con l'inquietante precisione di una profezia ragionando su «verità e potere, regole della democrazia e sue distorsioni, devastazione ambientale, bene comune e interessi personali». (O.Bat.)

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

