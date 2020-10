Il dolore, la solitudine, ma anche la ribellione e il riscatto. Questo racconta Ri-scatti, l'esposizione di 80 fotografie scattate da sette prostitute che lavorano per le strade tra Milano e provincia. In cartellone al Pac fino al 25 ottobre, la mostra è frutto di un workshop di fotografia organizzato per le vittime di sfruttamento sessuale dall'associazione Lule Onlus di Abbiategrasso e Traffic Light, promosso dal Pac con Riscatti Onlus, Comune e con il sostegno di Tod's. Meg, Jo, Betty, Amy e Hannah, Daisy e Sally, donne e transgender di età compresa tra i 19 e i 50 anni, con origini romene, nigeriane e peruviane, alcune di loro mamme o con genitori in grave difficoltà, rapite o attirate sulla strada con l'inganno, hanno documentato la loro vita in strada in tutta la sua potente drammaticità. L'incasso della vendita delle istantanee andrà a Lule Onlus.

Fino al 25 ottobre. Via Palestro 16. Orari 9.30-19.30. Ingresso gratuito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 05:01

